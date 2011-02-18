Писал по Биллу - хоть ты тресни, слив, рано или поздно.

Подключил к Биллу Мартингейл - прибыль небольшая, но работать можно.

Привожу тест за два года 2009-2010



1. Начальный депозит 1000 баксов.

2. Плечо 500, минимальный лот 0.01

3. Котировки 5-ти значные

4. Таймфрейм - М5



-----------------------------------

Максимальная просадка 1600 баксов - образовалась единожды за два года, неудачный вход был произведен 2010.09.21 08:50.

На протяжение всего остального времени просадка не превышала 300 баксов от максимально достигнутого баланса.

Для тех кто хочет поиграться, привожу исходники этого советника.

Основной файл - Year_70_Percents,



include-файл - Rest.

Оба файла необходимо поместить в каталог ...\expert\

Никаких оптимизаций не производилось.



Strategy Tester Report

BILL_VILJAMS

Alpari-Demo (Build 226)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 5 Минут (M5) 2009.01.02 10:00 - 2011.02.11 22:55 (2009.01.01 - 2011.02.16) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Баров в истории 157430 Смоделировано тиков 25954647 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0









Начальный депозит 1000.00







Чистая прибыль 1509.61 Общая прибыль 3874.90 Общий убыток -2365.28 Прибыльность 1.64 Матожидание выигрыша 0.97



Абсолютная просадка 282.27 Максимальная просадка 1599.90 (69.03%) Относительная просадка 69.03% (1599.90)

Всего сделок 1564 Короткие позиции (% выигравших) 792 (70.08%) Длинные позиции (% выигравших) 772 (72.67%)

Прибыльные сделки (% от всех) 1116 (71.36%) Убыточные сделки (% от всех) 448 (28.64%) Самая большая прибыльная сделка 694.08 убыточная сделка -191.04 Средняя прибыльная сделка 3.47 убыточная сделка -5.28 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 13 (20.02) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-764.59) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 777.70 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -764.59 (7) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1



