CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Year_70_Percents - 70 % в года, это реально - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
5712
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Писал по Биллу - хоть ты тресни, слив, рано или поздно.

Подключил к Биллу Мартингейл - прибыль небольшая, но работать можно.

Привожу тест за два года 2009-2010

1. Начальный депозит 1000 баксов.

2. Плечо 500, минимальный лот 0.01

3. Котировки 5-ти значные

4. Таймфрейм - М5

-----------------------------------

Максимальная просадка 1600 баксов - образовалась единожды за два года, неудачный вход был произведен 2010.09.21 08:50.

На протяжение всего остального времени просадка не превышала 300 баксов от максимально достигнутого баланса.

Для тех кто хочет поиграться, привожу исходники этого советника.

Основной файл - Year_70_Percents,

include-файл - Rest.

Оба файла необходимо поместить в каталог ...\expert\

Никаких оптимизаций не производилось.

Strategy Tester Report
BILL_VILJAMS
Alpari-Demo (Build 226)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2009.01.02 10:00 - 2011.02.11 22:55 (2009.01.01 - 2011.02.16)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории157430Смоделировано тиков25954647Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль1509.61Общая прибыль3874.90Общий убыток-2365.28
Прибыльность1.64Матожидание выигрыша0.97

Абсолютная просадка282.27Максимальная просадка1599.90 (69.03%)Относительная просадка69.03% (1599.90)

Всего сделок1564Короткие позиции (% выигравших)792 (70.08%)Длинные позиции (% выигравших)772 (72.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)1116 (71.36%)Убыточные сделки (% от всех)448 (28.64%)
Самая большаяприбыльная сделка694.08убыточная сделка-191.04
Средняяприбыльная сделка3.47убыточная сделка-5.28
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)13 (20.02)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-764.59)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)777.70 (2)непрерывный убыток (число проигрышей)-764.59 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1


BADX BADX

Советник флетовый. Для входов использует сигналы индикаторов ADX и Bollinger Bands. Выходы по уровням стоп лосс и тейк профит.

iSupportResistant_1.1 iSupportResistant_1.1

Точные зоны поддержки/сопротивления.

GetTickerHistory GetTickerHistory

Получение в MT4 исторических данных почти по любому фин. инструменту мира

Leman_Trall Leman_Trall

Трал по индикатору "Система работы внутрь канала" автор Leman