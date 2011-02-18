Ставь лайки и следи за новостями
Year_70_Percents - 70 % в года, это реально - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5712
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Писал по Биллу - хоть ты тресни, слив, рано или поздно.
Подключил к Биллу Мартингейл - прибыль небольшая, но работать можно.
Привожу тест за два года 2009-2010
1. Начальный депозит 1000 баксов.
2. Плечо 500, минимальный лот 0.01
3. Котировки 5-ти значные
4. Таймфрейм - М5
-----------------------------------
Максимальная просадка 1600 баксов - образовалась единожды за два года, неудачный вход был произведен 2010.09.21 08:50.
На протяжение всего остального времени просадка не превышала 300 баксов от максимально достигнутого баланса.
Для тех кто хочет поиграться, привожу исходники этого советника.
Основной файл - Year_70_Percents,
include-файл - Rest.
Оба файла необходимо поместить в каталог ...\expert\
Никаких оптимизаций не производилось.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2009.01.02 10:00 - 2011.02.11 22:55 (2009.01.01 - 2011.02.16)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Баров в истории
|157430
|Смоделировано тиков
|25954647
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1509.61
|Общая прибыль
|3874.90
|Общий убыток
|-2365.28
|Прибыльность
|1.64
|Матожидание выигрыша
|0.97
|Абсолютная просадка
|282.27
|Максимальная просадка
|1599.90 (69.03%)
|Относительная просадка
|69.03% (1599.90)
|Всего сделок
|1564
|Короткие позиции (% выигравших)
|792 (70.08%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|772 (72.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|1116 (71.36%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|448 (28.64%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|694.08
|убыточная сделка
|-191.04
|Средняя
|прибыльная сделка
|3.47
|убыточная сделка
|-5.28
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|13 (20.02)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|7 (-764.59)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|777.70 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-764.59 (7)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
Советник флетовый. Для входов использует сигналы индикаторов ADX и Bollinger Bands. Выходы по уровням стоп лосс и тейк профит.iSupportResistant_1.1
