CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

iSupportResistant_1.1 - скрипт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10807
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Точные зоны поддержки/сопротивления.

Теперь в виде скрипта. Совсем не виснет. Чем ярче уровень, тем он сильнее.

Если ONLY_DELETE=true, то скрипт только удаляет старый фон. Color - выбор цвета, Contrast - настройка контрастности.

Картинка:

VR---POMOSHNIK VR---POMOSHNIK

Советник упрощает работу трейдера по открытию второго ордера и выставлению стопов и профитов.

Эксперимент Эксперимент

Экспериментальная версия трендового индикатора

BADX BADX

Советник флетовый. Для входов использует сигналы индикаторов ADX и Bollinger Bands. Выходы по уровням стоп лосс и тейк профит.

Year_70_Percents - 70 % в года, это реально Year_70_Percents - 70 % в года, это реально

Осторожный Мартингейл