Описание:



Точные зоны поддержки/сопротивления.



Теперь в виде скрипта. Совсем не виснет. Чем ярче уровень, тем он сильнее.



Если ONLY_DELETE=true, то скрипт только удаляет старый фон. Color - выбор цвета, Contrast - настройка контрастности.

Картинка:

