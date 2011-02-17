Описание:

Советник флетовый.

Для входов использует сигналы индикаторов ADX и Bollinger Bands.

Выходы по уровням стоп лосс и тейк профит.





EURUSD, М15, лот 1. Результат 01.01.2008-15.02.2011.

Картинка:

Советы: