BADX - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Kornishkin
8912
(8)
Описание:

Советник флетовый.
Для входов использует сигналы индикаторов ADX и Bollinger Bands.
Выходы по уровням стоп лосс и тейк профит.


EURUSD, М15, лот 1. Результат 01.01.2008-15.02.2011.

  • Рекомендуется использовать только как основу для разработки собственных стратегий.
