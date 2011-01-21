CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Day_Channel. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
7650
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор дневного канала.



