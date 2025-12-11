Маржинальный анализ рынка за 11.12.2025 XAUUSD

XAUUSD: BUY 4170.10-4220.10, TP1-4270.10, TP2-4403.30.
Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4180.00–4230.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4159.00-4172.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.12.2025.
• Котировка верхней границы зоны 1/4–4220.10.
• Котировка верхней границы зоны 1/2–4170.10.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2025–4270.10.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-4403.30.
• Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Buy: 4170.10–4220.10, Take Profit 1–4270.10, Take Profit 2–4403.30.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте