Маржинальный анализ рынка за 27.11.2025 XAUUSD

XAUUSD: BUY 4077.14-4127.14, TP1-4177.14, TP2-4303.54.

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4140.00–4180.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4130.00-4145.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.11.2025.

• Котировка верхней границы зоны 1/4–4127.14.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–4077.14.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.11.2025–4177.14.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-4303.54.

• Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 4077.14–4127.14, Take Profit 1–4177.14, Take Profit 2–4303.54.





