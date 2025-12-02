Маржинальный анализ рынка за 02.12.2025 XAUUSD

XAUUSD: BUY 4163.17-4213.17, TP1-4263.17, TP2-4398.47.

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4150.00–4180.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.





• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4159.00-4172.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.12.2025.

• Котировка верхней границы зоны 1/4–4213.17.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–4163.17.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2025–4263.17.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-4398.47.





• Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 4163.17–4213.17, Take Profit 1–4263.17, Take Profit 2–4398.47.





