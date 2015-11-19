Уолл-стрит выросла в среду. Протоколы ФРС поддерживают рынок

Опубликованные вчера вечером протоколы заседания ФРС от 27 — 28 октября показали, что чиновники регулятора скорее склонны увеличить ставку в декабре, чем нет. Однако единодушным их мнение назвать нельзя.

Протоколами вновь подчеркивается, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут опубликованные к тому моменту статистические данные. Однако в целом большинство руководителей ФРС уверены в том, что можно начинать процесс подъема процентной ставки.

Вчера в течение американской сессии прошли публичные выступления некоторых голосующих членов FOMC. Их риторика тоже в целом сводилась к тому, что пора повышать ставку. Дэннис Локхарт (ФРБ Атланты) говорит, что если не случится заметного ухудшения экономических условий, то пора переходить к повышенным ставкам. Уильям Дадли (ФРБ Нью-Йорка) уверен в том, что начинать повышение давно пора и «ничего плохого в этом нет».

Индексы Уолл-стрит отреагировали на протоколы FOMC очень позитивно. DJIA подпрыгнул на 1,42%; S&P 500 вырос на 1,62%; Nasdaq прибавил 1,79%. Инвесторы видят в новостях из ФРС рост доверия к экономике США. Однако без ложки дегтя не обошлось: вчера вышли неожиданно слабые статистические данные по рынку жилья. Строительство новых домов снизилось на 11% в октябре по сравнению с сентябрем до минимума за последние 9 месяцев. Однако эксперты рынка не унывают и объясняют это не спадом, а стабилизацией после резкого восстановления.

Сегодня вероятность декабрьского повышения процентной ставки оценивается рынками в 66%.

Что касается отдельных акций, то на 3,2% подросла Apple: Goldman Sachs повысила по ней рекомендацию до уровня “рекомендовать к покупке».

Продолжает повышаться биотехнологический подындекс Nasdaq, в среду он прибавил 2,9%. Вот уже четвертую сессию подряд растет, к примеру, капитализация Biotech, которая вчера выросла на 3,4%.