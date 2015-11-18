ЦБ может перенести срок действия закона о форексе

Об этом заявил представитель Банка России.

По сообщению Интерфакс, ЦБ РФ готов согласовать перенос срока действия норм закона о регулировании деятельности на рынке форекс на один год, как это просят участники этого рынка. "Если такого рода законопроект будет подготовлен, если он будет поддержан Госдумой и правительством, то мы займем нейтральную позицию, не будем препятствовать переносу срока", - цитирует агентство зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

Закон вступил в силу 1 октября 2015 года, ряд его положений вступают в силу с 1 января 2016 года.