Станет ли солнечная энергетика драйвером для серебра?

Вполне возможно, что в ближайшие пять лет цены на серебро серьезно вырастут. Причина, как ни странно, кроется в коллективной борьбе с выбросами двуокиси углерода в атмосферу. Правительства крупнейших стран подписывают международные соглашения о переходе на экологичные способы выработки энергии. Поэтому-то и растет гигантскими темпами спрос на солнечные батареи.

Серебро — ключевой компонент в производстве солнечных батарей, поскольку является отличным проводником тепла и электрического тока. На этой неделе оно подешевело до трехмесячного минимума вслед за золотом, а с начала года цена потеряла 10%. Но со временем всё может измениться.

Сейчас солнечная энергетика обеспечивает только 6% общего физического спроса на серебро. Однако она растет примерно на 53% в год в течение последнего десятилетия, а это обещает огромный потенциал роста. Чтобы получить 1 гигаватт электричества посредством солнечной энергии, необходимо 2,8 млн унций серебра.

Перспективы серебра выглядят привлекательно на фоне всеобщего субсидирования возобновляемых источников энергии. По-прежнему есть много возможностей для роста инвестиций в странах с развивающейся экономикой, особенно в Китае, где правительство пытается сократить уровень загрязнения, чтобы подавить социальное недовольство.

Вероятно, на Китай придется около половины всего роста рынка солнечных панелей в ближайшие несколько лет. С 2014 по 2020 гг в Поднебесной планируется более чем в пять раз нарастить мощность индустрии солнечной энергетики.

Сейчас проводится масса исследований по поиску более дешевой замены серебра в солнечных батареях, но все они на ранних стадиях и могут занять десятилетия, чтобы оказать на этот рынок существенное влияние. Серебряный бум, по словам экспертов, может начаться очень скоро.