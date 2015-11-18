Цены на золото держатся рядом с шестилетним минимумом

В среду золото опять дешевеет. К 16.46 мск фьючерсы потеряли еще почти полтора доллара и стоят сейчас $ 1067,20 за тройскую унцию. Спотовое золото подешевело на 0,11% до $ 1067,40. Участники рынков ждут выхода протоколов октябрьского заседания ФРС, которые могут усилить ожидания роста ставки в декабре. Это не может не давить на золото, которое весь день находится вблизи шестилетних минимумов.

Серебро и платина поддерживают общий тренд: спотовое серебро подешевело на 0,4% до $14,11 за унцию, а платина дошла до семилетнего минимума в $848.

Цена на золото падала на 14 из 16 последних сессий под давлением перспективы первого американского повышения ставок почти за десять лет. Более высокие процентные ставки уводят инвесторов из непроцентных активов, в том числе из золота.

Вчера вышли данные по инфляции, которые тоже усилили ожидания роста ставки. В целом тенденция для золота складывается невеселая. Единственное, что заставляет сегодня инвесторов покупать золото — ситуация геополитической неопределенности на фоне трагических событий в Париже. Однако дилеры говорят, что в Европе розничные инвесторы не выстроились за слитками в очередь, значительного увеличения спроса от них не наблюдалось.