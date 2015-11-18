Соединенные Штаты Америки за минувшие три месяца нарастили импортные поставки нефти из Ирака
Нефть

Соединенные Штаты Америки за минувшие три месяца нарастили импортные поставки нефти из Ирака

18 ноября 2015, 11:00
Server Muradasilov
Server Muradasilov
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Согласно информации телеканала CNN, Соединенные Штаты Америки за минувшие три месяца нарастили импортные поставки нефти из Ирака больше чем в 2 раза, до 521 тыс. барр./сут.
Эти данные были получены от частной американской корпорации Platts, основной специализацией которой является изучение и распространение информации о стоимости сырьевых ресурсов. С помощью увеличения импорта нефти из Иракской республики США способствовали возникновению переизбытка энергоносителя в государствах OPEC, таким образом пытаясь снизить цены.
По информации Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в странах — членах OPEC способствовала увеличению мировых резервных запасов до 3 миллиардов баррелей. В соответствии с прогнозами агентства, к декабрю текущего года добыча нефти возрастет до 1 миллиона барр./сут. 

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