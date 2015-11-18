Согласно информации телеканала CNN, Соединенные Штаты Америки за минувшие три месяца нарастили импортные поставки нефти из Ирака больше чем в 2 раза, до 521 тыс. барр./сут.

Эти данные были получены от частной американской корпорации Platts, основной специализацией которой является изучение и распространение информации о стоимости сырьевых ресурсов. С помощью увеличения импорта нефти из Иракской республики США способствовали возникновению переизбытка энергоносителя в государствах OPEC, таким образом пытаясь снизить цены.

По информации Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в странах — членах OPEC способствовала увеличению мировых резервных запасов до 3 миллиардов баррелей. В соответствии с прогнозами агентства, к декабрю текущего года добыча нефти возрастет до 1 миллиона барр./сут.



