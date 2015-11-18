Почему Джанет Йеллен не хочет реформировать ФРС?

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен категорически против внесения изменений в политику центробанка, поэтому всеми силами старается не допустить до Конгресса США законопроект о реформе Федрезерва. Агентство Bloomberg сообщило вчера, что Йеллен попросила конгрессменов из палаты представителей голосовать против данной реформы. Так, например, в письме спикеру нижней палаты Полу Райану и лидеру меньшинства Нэнси Пелоси глава ФРС назвала попытку реформы «серьезной ошибкой». Йеллен считает, что любые изменения слишком политизируют решения о процентных ставках.

Законопроект уже утвержден комитетом палаты представителей по финансовым услугам, и если его примут, то ФРС заставят выработать единые правила принятия решений о ставках. Предполагается, что контролировать соблюдение этих правил будет Главное бюджетно-контрольное управление США.

Разговоры о реформировании ФРС начались сразу же после скандала, связанного с утечкой данных. Конгрессмен Шон Даффи обвинил главу Федеральной резервной системы в том, что она намеренно скрывает документы, которые необходимы конгрессу в расследовании той утечки данных. Речь шла о документах, в которых есть информация о том, что некоторые конфиденциальные данные с заседания ФРС в 2012 году попали в аналитическую компанию, продающую свои исследования инвесторам.

Кстати, сегодня СМИ сообщают, что президент США Барак Обама обещал наложить вето на этот законопроект о реформе Федрезерва, даже если его одобрят обе палаты Конгресса. По мнению правительства, подобный закон подчинит ФРС политическим прихотям конгрессменов и вообще поставит под угрозу независимость американского центробанка.

Голосование по законопроекту должно состояться на этой неделе. Один из инициаторов законопроекта Билл Хузенга заявил, что "излишняя осмотрительность ФРС в вопросе о ставках и отсутствие прозрачности в том, как она проводит денежно-кредитную политику, демонстрируют, что нам необходимы реформы. Мы должны модернизировать Федрезерв и довести его к двадцать первому веку". А вот сенатор Рэнд Пол, пользуясь случаем, повторно внес похожий законопроект в Сенат на прошлой неделе - он известен больше под названием "Аудит ФРС" и Йеллен также решительно против него.