Европейские рынки акций закрылись вчера на позитиве

Во вторник, 17 ноября, европейские акции поднялись в начале торгов и закрылись в хорошем плюсе после выхода хороших новостей и отчетов от таких компаний, как Randstad и немецкой United Internet. Акции Randstad выросли на 7,5% после того, как компания заявила, что ее продажи ускорились в третьем квартале, а прогноз на 2016 год оказался вполне позитивным. Бумаги United Internet выросли более чем на 4% после сообщений о росте прибыли и доходов, также у компании растет число абонентов.

Индекс FTSEurofirst 300 вырос вчера на 1,5% и после закрытия на 0,2%. Французские акции выросли на 1,2% после падения на 0,1% днем ранее из-за терактов в пятницу в Париже. Индекс Euro Stoxx 50 по итогам сессии поднялся на 2,6%, британский FTSE 100 - на 1,99%, французский CAC 40 - на 2,77%, германский DAX - на 2,41%. В основном росли европейские акции компаний военной и оборонной отрасли, когда Франция запустила новые удары по целям в Сирии. Акции BAE Systems выросли на 1,2%, Airbus — на 1,9%, Meggitt - на 1,3%.

В целом все индексы региона поднимались во вторник максимальными темпами за шесть недель после падения курса евро и при ценах на нефть выше $40 за баррель. Подорожали акции автопроизводителей — после отчетов о росте продаж автомобилей в Европе в прошлом месяце. Акции Peugeot Citroen выросли на 2,9%, Peugeot - на 2%, Audi - на 0,5%. "Мы всегда говорили, что слабый евро положительно сказывается на европейских компаниях", - говорит глава трейдинга германской MPPM EK Гильермо Эрнандес Сампере.

Акции Cable & Wireless Communications подорожали на 6%, когда фонд Liberty Global согласился купить телекоммуникационную компанию за $5,3 млрд. Бумаги нефтедобывающих компаний Royal Dutch Shell и Total SA прибавили более 3,5%, Tullow Oil — 2,9%. Акции фармкомпании Genmab выросли на 12% после новости о том, что регуляторы одобрили препарат для лечения рака крови. Бумаги авиаперевозчика EasyJet упали на 3,3% на плохих отчетах.