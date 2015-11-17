Доллар получил поддержку после выхода данных по инфляции в США

Официальные данные, опубликованные во вторник, показали, что инфляция потребительских цен в США в октябре выросла в соответствии с ожиданиями. Пара EUR/USD в 17:19 мск торговалась на уровне 1,0663 (-0,22%), тогда как была на уровне 1,0671 перед выходом отчетов. Индекс доллара вырос на 0,13% - до отметки 99,60.

Министерство торговли США сообщило, что в октябре потребительские цены выросли на 0,2%, как и прогнозировали эксперты, - после падения на 0,2% в сентябре. В годовом выражении потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с ожиданиями увеличения на 0,1% и после неизменного показателя в сентябре. Потребительские цены, кроме товаров продовольствия и энергоносителей, также выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями. В сентябре основные потребительские цены прибавили 0,2%.

В прошлом месяце базовый индекс потребительских цен поднялся на 1,9% в годовом выражении — тоже в соответствии с прогнозами — и остался на уровне сентября. Федеральная резервная система рассматривает эти индикаторы как лучший показатель долгосрочных инфляционных давлений, так как они исключают волатильные продукты питания и энергетические акции. Цель регулирующего органа — подойти к 2% базовой инфляции или меньше.

Сегодня еще ждем выступления глав региональных ФРБ Пауэлла и Тарулло (в 20:35 мск и 23:30 мск соответственно).