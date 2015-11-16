Как отличить кухни от надежных форекс брокеров

В этой статье я расскажу о своем опыте, про честность и прозрачность работы брокеров, а также попытаюсь ответить на вопросы тех трейдеров, которые все еще не знают какого брокера лучше выбрать.

За свою жизнь я успел поторговать уже больше чем с десятком ДЦ и брокеров, для кого то это много, для кого то мало. Но путь от ДЦ к ДЦ, от брокера к брокеру многому меня научил, и позволил сделать такие выводы:

1) Нельзя связываться с брокерами или ДЦ, которые не так давно на рынке и имеют 1000-2000 клиентов (а то и меньше), в таких случаях не торговые риски превышают все разумные пределы.

2) Не все брокеры и ДЦ любят все виды торговли. Особенно часто не любят скальперов, новостников и алгоритмичных трейдеров (которые используют роботов). За такими трейдерами очень сложно наблюдать, а тем более и контролировать дилинг деску. А так как основным доходом ДЦ (кухни) являются именно депозиты трейдеров, то они не могут допустить, чтобы их так нещадно грабили. Для таких трейдеров, в качестве контрмеры у ДЦ и используется дилинг деск, но иногда они используют и специальные плагины.

3) Не все брокеры и ДЦ сливают и обманывают клиентов. Даже если вы торгуете с кухней, но довольно серьезной, то она не обязательно будет сливать вас «втупую». Да, они используют всякие уловки для уменьшения ваших шансов на успех, но обычно деньги они выводят и особо не задерживают выплаты (если только они не собрались «соскамится» и пропасть с деньгами клиентов).

Перед тем, как открывать реальный счет, обязательно изучите все пункты договора и все документы которые имеются у компании! Да, это сложная, неинтересная и часто длительная процедура, но оно того стоит. У трейдера может сразу отпасть желание работать с компанией, как только он прочитает договор публичной оферты, там часто можно встретить очень интересные пункты.

Сейчас думаю уже все знают как работают кухни и что они не выводят сделки на рынок. К сожалению, большинство ДЦ из СНГ и оффшоров являются именно кухнями (это и неудивительно, кухонная робота приносить куда большие прибыли). Конечно, это очень большой минус, так как конфликт интересов всегда пагубно влияет на отношения брокер — трейдер. С другой стороны, если Вы новичок, и торгуете с сумой долларов в 100, то не надо боятся этих страшных кухонь. С такими депозитами

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