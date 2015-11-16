Юань может стать резервной валютой МВФ

Международный валютный фонд высказал соответствующие рекомендации.





Юань может присоединиться к эксклюзивному клубу резервных валют МВФ после нескольких месяцев переговоров и политических изменений в Китае, сообщает Bloomberg. Согласие Совета директоров Международного валютного фонда будет означать важную веху для китайской валюты. Вся политика нынешнего руководства КНР направлена на создание второй по величине экономики в мире.

Совет директоров МВФ соберется 30 ноября, в его состав сходят 188 человек. 17% голосов принадлежит США, у которого есть претензии к Китаю по поводу спорных островов в Южно-Китайском море. Однако в сентябре США выражали поддержку стремлениям Пекина сделать юань резервной валютой.

Банковские группы по-разному оценивают перспективы юаня как мировой валюты. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. считает, что включение китайской валюты в список резервных предотвратит проблемы обесценивания, а Societe Generale SA полагает, что это будет краткосрочным явлением.

Swissquote Bank SA полагает, что юань вырастет до 6,25 за доллар к 30 июня по сравнению с курсом 6,3740 на момент закрытия пятничных торгов в Шанхае. HSBC Holdings Plc и Standard Chartered считают, что юань будет на уровне 6,5 к концу года.

Компания Invesco Ltd., под управлением которой находятся приблизительно $791 млрд., полагает, что доходность 10-летних китайских ценных бумаг составит 3,13% по сравнению с 2,27% казначейских обязательств США и 0,56% облигаций ФРГ. Акции китайских компаний будут учтены в индексах MSCI в Нью-Йорке.

Включение юаня в резервные валюты МВФ станет победой реформаторов в Китае. Одобрение такого решения укрепит позиции реформаторов, которые продолжат финансовую и экономическую модернизацию страны. Изменение политики Народного банка Китая уже способствует облегчению работы на финансовых рынках страны.



