Хотите получать прибыль на бирже? Убейте надежду



Над вратами биржи (если б они только были) стоило бы написать: «Оставь надежду, всяк сюда входящий…» Потому как пока вы надеетесь, вы будете терять. Лелея надежду, вы будете держаться за плохие активы, давать им второй, третий шанс и медлить с тем, чтобы их продать. Отчего так происходит? Оттого, что все (и я — не исключение) любят покупать акции, но никто не любит продавать их с убытком.







Ведь продать акции с убытком значит принять свое поражение и потерять остаток надежды. Кажется: пока есть бумага есть и надежда (на то, что она подрастет и поможет хотя бы вернуть свое). Но это ловушка нашего эго. Убыток не перестает быть убытком из-за того, что мы не хотим его признавать.



Однако что происходит, когда вы отказываетесь от всякой надежды и продаете? Вы становитесь реалистом и примиряетесь с тем, что на рынке нужно уметь терять. Впрочем, есть и хорошая новость, и она заключается в том, что источник проблем — совсем не убыток, а не умение им управлять. И пусть две истории из книги Уильяма Дж. О’Нила в этом вас убедят. Привожу их ниже как есть.



История индейки



«Много лет назад я услышал от Фреда К. Келли, автора книги «Почему вы выигрываете или проигрываете», историю, идеально иллюстрирующую, как рассуждает обычный инвестор, когда приходит время принимать решение о продаже бумаг.



Маленький мальчик сворачивал с дороги, как вдруг увидел старика, ловившего диких индеек. У старика была ловушка — грубое приспособление, состоявшее из большого ящика с поднятой дверцей. Эта дверца поддерживалась в открытом положении подпоркой, к которой была привязана бечевка длиной в сотню футов, а то и больше. Зерна кукурузы, рассыпанные по тропинке, должны были заманить индеек в ящик.



Попав внутрь, индейки находили там еще больше кукурузы. Когда внутри ящика оказывалось достаточно индеек, старик дергал за бечевку, выдергивая подпорку, и дверца захлопывалась. Захлопнув дверку, он не мог открыть ее, не подойдя к ящику, а это распугивало индеек, находившихся снаружи. Поэтому подпорку нужно было выдергивать тогда, когда внутри оказывалось как можно больше индеек.



Наконец в ящике у него набралась дюжина индеек. Затем одна из них вышла наружу, оставив одиннадцать. «Черт возьми, жаль, что я не дернул бечевку, когда там были все двенадцать, — произнес старик. Подожду минутку, может, она вернется». Пока он ждал, что вернется двенадцатая индейка, вышли еще две. «Надо было остановиться на одиннадцати, — сказал ловец. — Ну, ничего, вот только одна вернется, и я дерну за веревку».



Вышли еще три, однако старик все ждал. Ведь у него было двенадцать индеек, и теперь он не хотел возвращаться домой менее чем с восемью. Он не мог поверить, что хотя бы одна индейка не вернется в ящик. Когда в конце концов в ловушке осталась только одна индейка, он сказал: «Подожду пока она выйлет или войдет, и пойду». Последняя индейка присоединилась к остальным, и старик вернулся домой с пустыми руками.



Мышление типичного инвестора не многим отличается от выше описанной истории. Он надеется, что какие-то индейки вернутся в ящик, в то время как должен бояться, что оставшиеся разбегутся, и он останется ни с чем.