торговый рекомендации на пятницу, 13.

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Будьте бдительны, пятница, 13))). А если серьезно, так как сегодня выходят важные экономические данные в США (изменение объема розничной торговли,изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей,индекс цен производителей,индекс настроения потребителей от университета Мичигана), то мы будем наблюдать повышенную волативность. Но моя рекомендация такова, что не стоит во время повышенной волативности пытаться войти в рынок (это типичная ошибка начинающих). Скажите почему? Та потому что вы играете в лотерею. Сейчас рынок находится в режиме "ожидания" выхода важных новостей и невозможно знать куда пойдет цена. Все что вы можете в данный момент сделать это составить план действий и что будете делать в той или иной ситуации.
В качестве примера расскажу что я делаю в такой ситуации. Я начинаю моделировать будущую ситуацию на рынке форекс. Для начала выбираю валюту на которой я буду моделировать ситуацию (в качестве примера будет пара EUR\USD.) Потом я определяю линии поддержки и сопротивления (цена на которой возможно пара остановит свое движение и пойдет в обратную сторону). Для валюты EUR\USD линии поддержки это: 1.0675, ниже 1.0585, линия сопротивления: 1.0835, выше 1.0925, еще выше 1.1015. Дальше я жду выхода новостей . После выхода новостей я жду когда цена дойдет до выше сказанных линий сопротивлений или поддержки и потом принимаю решение.
Очень важное примечание: не входите в рынок раньше 10 вечера . Вам надо убедиться , что выше указанные уровни не были пробиты. Если цена , например, после 10 вечера находиться выше уровня 1.0835 то скорее всего этот уровень был пробит и ему прямая дорога к уровню 1.0925. Тогда уже выставляем отложенный ордер на продажу от уровня 1.0925. Если котировки сегодня закроются ниже уровня 1.0835, то в понедельник выставляем ордер на продажу от этого уровня. Аналогично действуем и от уровней поддержки. Не забываем про стоп лосс (примерно 30 пунктов).
Еще одно примечание: в качестве приоритета являются ордера на продажу евро, так как восходящее движение пары евро/доллар будет иметь ограниченное движение в силу того что основной тренд нисходящий (против тренда опасно входить в рынок), близится заседание ЕЦБ (где возможно снижение процентной ставки), и ФРС(где возможно повышение ставки). Все эти факторы будут давить на евро.
Все удачной торговли.
В качестве примера расскажу что я делаю в такой ситуации. Я начинаю моделировать будущую ситуацию на рынке форекс. Для начала выбираю валюту на которой я буду моделировать ситуацию (в качестве примера будет пара EUR\USD.) Потом я определяю линии поддержки и сопротивления (цена на которой возможно пара остановит свое движение и пойдет в обратную сторону). Для валюты EUR\USD линии поддержки это: 1.0675, ниже 1.0585, линия сопротивления: 1.0835, выше 1.0925, еще выше 1.1015. Дальше я жду выхода новостей . После выхода новостей я жду когда цена дойдет до выше сказанных линий сопротивлений или поддержки и потом принимаю решение.
Очень важное примечание: не входите в рынок раньше 10 вечера . Вам надо убедиться , что выше указанные уровни не были пробиты. Если цена , например, после 10 вечера находиться выше уровня 1.0835 то скорее всего этот уровень был пробит и ему прямая дорога к уровню 1.0925. Тогда уже выставляем отложенный ордер на продажу от уровня 1.0925. Если котировки сегодня закроются ниже уровня 1.0835, то в понедельник выставляем ордер на продажу от этого уровня. Аналогично действуем и от уровней поддержки. Не забываем про стоп лосс (примерно 30 пунктов).
Еще одно примечание: в качестве приоритета являются ордера на продажу евро, так как восходящее движение пары евро/доллар будет иметь ограниченное движение в силу того что основной тренд нисходящий (против тренда опасно входить в рынок), близится заседание ЕЦБ (где возможно снижение процентной ставки), и ФРС(где возможно повышение ставки). Все эти факторы будут давить на евро.
Все удачной торговли.
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