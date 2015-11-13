Индексы на Уолл-стрит испытали в четверг сильнейшее падение с сентября

Американские фондовые индексы пережили худшую сессию за последний месяц: низкие цены на сырьевые товары давили на акции энергетических компаний, а комментарии членов Федрезерва вновь намекали на приближающееся повышение ставки.

Разгромный удар получили все 10 основных подындексов S&P и Dow Jones, и некоторые трейдеры уже оценивают последние движения индикаторов как предвестники дальнейших падений. Инвесторы внимательно следят за тем, какие факты и слухи о будущем решении ФРС сейчас актуальны, и большинство участников рынка уже готовится к тому, что регулятор наконец решится поднять ставки в декабре.

Промышленный индекс Dow Jones снизился вчера на 1,44%, S&P 500 — на 1,4%, а Nasdaq Composite — на 1,22%. Энергетический сектор опустился на 2,4%. Акции Chevron и Exxon Mobil упали более чем на 2,5%. На фоне падающих цен на сырьевые товары снизились акции горнодобывающей Freeport-McMoRan Inc. - на 5,8%, алюминиевого гиганта Alcoa — на 3,2%.

Акции Cisco упали на 4% после того, как опубликовали свои финансовые результаты за прошлый квартал. Бумаги PayPal снизились на 2,1% после того, как Wall Street Journal сообщил, что Apple ведет переговоры с банками США, чтобы развивать свой платежный сервис. Бумаги Apple, в свою очередь, упали на 0,3%.

Сильнее всего в списке Dow Jones упали акции производителя дорожно-строительного оборудования Caterpillar - на 4,5%. Акции Advance Auto Parts Inc. рухнули вчера сразу на 15,4%, когда ритейлер автомобильных запчастей ухудшил прогноз прибыли и сообщил об уходе главного исполнительного директора.