Рекордное снижение европейских индексов отметили в четверг

По итогам торгов вчера фондовая Европа закрылась в красной зоне, причем индексы снизились существенными темпами — в основном падение акций отмечалось после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги и президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда. Драги в своей речи перед Европарламентом заявил, что есть "очевидные" понижательные риски и намекнул на новые стимулы. Скорее всего, регулятор будет увеличивать объемы QE на декабрьском заседании, а может еще и снизит ключевую ставку.

"Драги просигнализировал о вероятном продлении программы количественного смягчения, но вместе с тем многие поняли из его слов то, что с европейской экономикой что-то не так, - считает аналитик Quoniam Asset Management Сорен Штайнерт. - Кроме того, сезон корпоративной отчетности в целом не внушает оптимизма".

В четверг также выступил глава ФРБ Сент-Луиса Баллард, который активно высказывается за ужесточение монетарной политики в США. Он заявил, что экстренные стимулирующие меры (в том числе нулевая ставка) больше не нужны экономике страны, которая уже восстановилась до нормального состояния.

Лидерами падения вчера стали акции горнодобывающих и энергетических компаний на фоне снижения нефтяных котировок. К концу сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,62%, британский FTSE 100 - на 1,88%, французский CAC 40 — на 1,94%, германский DAX — на 1,15%.

Акции испанской Repsol упали на 7% после выхода плохих отчетов. Бумаги германской RWE AG упали на 9,2%, потому что ее прибыль к октябрю сократилась на 29%. Акции голландского страховщика Aegon NV подешевели на 11% после сообщений об убытке за прошлый квартал. Акции Rolls-Royce Holdings обвалились на 19% - британская промышленная группа предупредила об ухудшении ожиданий на текущий и следующий год.

А вот акции германской фармацевтической компании Merck KgaA выросли на 1,6% после улучшения прогнозов по прибыли. Акции Siemens тоже подорожали на 2,1%, когда компания объявила об увеличении дивидендов и новой программе выкупа акций.