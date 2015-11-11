Рынки акций Азии восстановились после смешанных китайских отчетов

Азиатские фондовые рынки немного напугались, когда увидели неоднозначные китайские данные, которые показали рост промпроизводства по-прежнему на низком уровне. В октябре показатель составил 5,6% вместо ожидаемых 5,8%, но розничные продажи выросли на 11% по сравнению с прошлым годом, что было как раз близко к ожиданиями (10,9%).

Китайские акции после таких отчетов снижались, акции крупнейших компаний, размещенные на шанхайской и шэньчжэньской биржах падали на 1,3%, однако к закрытию торгов индексы оказались в зеленой зоне. Shanghai Composite завершил среду ростом на 0,27%, Shenzhen Composite — на 1,97%, а австралийский S&P/ASX — на 0,46%. И только Hang Seng упал на 0,22%.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 1,14%, японский Nikkei 225 — на 0,1%, TOPIX – на 0,37%, а южнокорейский KOSPI - на 0,03%.

Опрос Reuters показал, что уверенность среди японских производителей упала в ноябре - третий месяц подряд, потому что падает китайский спрос. Доходность по суверенным облигациям падает, слабая китайская инфляция продолжает указывать на глобальные дефляционные давления. "Инвесторы все еще беспокоятся за Китай, - говорит Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities Inc. - Видны предупреждающие сигналы о техническом перегреве японских рынков, поэтому покупательская лихорадка может сегодня остыть".

Акции интернет-компании Tencent Holdings Ltd. подросли сегодня на 2,3% после публикации хорошей отчетности. Бумаги японской Sumitomo Metal Mining Co., которая вчера ухудшила годовой прогноз, рухнули в среду еще на 9,7%. Акции производителя звукового оборудования Pioneer Corp. упали на 7,3%, потому что компания сократила прибыли в первом полугодии на 38%. Бумаги сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group подешевели сегодня на 7,3% на торгах в Гонконге, когда компания дала прогноз на снижение прибыли на 40-50%.