Фондовая Америка продолжила неуверенный рост во вторник вечером

Торги на Уолл-стрит вчера закончились скромным повышением после неспокойной сессии, а хороший рост потребительских компаний компенсировал падение акций Apple. Инвесторы продолжают гадать, кода ФРС поднимет ключевую ставку. Кроме того, подходит к концу сезон отчетности и аналитики уже начинают оценивать его итоги.

"Рынок, кажется, взял передышку, - говорит глава Cornerstone Financial Partners Джеф Карбоун. - Сезон отчетности на 95% завершен. Сейчас трейдеры оценивают, какие факторы могут поддержать дальнейшее ралли на фондовом рынке. Ключевыми будут данные о ситуации в потребительском секторе США".

Новые отчеты показали, что сохраняется дефляционное давление в Китае и эти слабые данные последовали вслед за разочаровывающими отчетами по торговле, которые вышли в выходные. Американские компании получат сильный удар, когда ставки поднимут в США, а вероятность этого с каждым днем только увеличивается. Тем не менее, промышленный индекс Dow Jones вырос во вторник на 0,16%, S&P 500 – на 0,15%, а вот Nasdaq Composite снизился на 0,24%. Перспектива повышения ставки также отправила доллар к семимесячному максимуму. Сильный доллар очень усложнит продажи товаров американских компаний за рубежом.

Акции Apple вчера упали на 3,15%, когда в Credit Suisse сказали, что производитель айфонов сократил объем заказов на компоненты на 10%, что свидетельствует об ослаблении спроса на новые смартфоны. Отчет Apple напугал инвесторов, потому что за продажи компании и так переживают на фоне ослабления Китая, ключевого рынка для многих американских компаний, включая Apple, - ведь впереди их ждет сезон праздничных покупок.

Семь из десяти основных секторов индекса S&P выросли во вторник; на 0,82% вырос потребительский сектор благодаря подорожавшим акциям Walt Disney и Amazon. Акции поставщиков компонентов для Apple — компаний Skyworks, Avago, Cirrus Logic и Qorvo - снизились в цене на 3,9-10%.

Акции сети магазинов Gap Inc. упали на 1,44% после того, как его сопоставимые продажи упали больше, чем ожидалось. Среди лидеров роста — D.R.Horton, его акции выросли на 8,27% после того, как квартальная прибыль подскочила на 44%. Другие строительные фирмы тоже выросли. Бумаги производителя автоматизированных систем Rockwell Automation Inc. упали на 3,4% из-за слабых отчетов за прошлый квартал. Подросли акции производителей продуктов питания и напитков: бумаги Constellation Brands и Molson Coors Brewing подорожали на 1,1%, акции Coca-Cola Enterprises и Dr.Pepper Snapple Group — на 1,4%.