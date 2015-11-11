Европейские акции восстанавливаются после потерь из-за слабеющего евро

Во вторник европейские фондовые рынки немного поднялись, хотя торги и были очень волатильными - при поддержке слабого евро и даже на фоне потерь товарных компаний и политической неопределенности в Португалии. Базовый индекс Stoxx 600 упал на 0,5%, британский FTSE 100 упал на 0,32%, французский CAC 40 подрос на 0,02%, немецкий DAX — на 0,16%.

"Основной принцип, от которого зависит все, что происходит (особенно касается цен на сырьевые товары и замедление роста мировой экономики) заключается в том, что в течение длительного времени мы полагались на Китай, - говорит Алистер Ирвин, специалист из Independent Funds Team. - Они пытаются сбалансировать экономику... но на это потребуется очень много времени".

Акции Vodafone вчера выросли почти на 4% после того, как британская компания сообщила об ускорении роста выручки во втором квартале. Акции французской строительной компании Eiffage упали на 3,6% на слабых отчетах. Бумаги Vallourec упали на 10,2% после сообщения о потерях в третьем квартале на фоне падения спроса.

Роберто Лотичи, управляющий итальянским фондом Ifigest, сказал, что ожидание поддержки со стороны ЕЦБ поддерживает европейские акции, но он рекомендовал инвесторам взять какие-то отдельные акции и консолидировать доходы, так как конец года приближается.

Португальский индекс PSI 20 упал на 0,3%, но держится вблизи минимумов — он снизился на 4% за эту неделю. В правительстве страны наблюдаются волнения, левые партии хотят полностью вытеснить правоцентристское меньшинство.