ЦБ выявил фальсификации на 311 млрд рублей у 33 банков

Банк России заявил о масштабных фальсификациях отчетности у кредитных организаций, лишенных лицензии. В частности, о «нарисованных» активах говорится в отношении 33 банков – на 311 млрд рублей. Об этом во вторник заявил зампред ЦБ Михаил Сухов, выступая на встрече банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

"Общая сумма фальсификаций банковской отчетности, отраженной на балансах только 33 банков, у которых мы отозвали лицензию, составляет цифру 311 миллиардов рублей", — сказал Сухов. Он добавил, что эта сумма составляет половину балансовой стоимости активов, отраженных в официальных докладах этих кредитных организаций.

"В этих банках страховая ответственность более 270 миллиардов рублей за счет того, что 311 нарисовали", — указал зампред Банка России.