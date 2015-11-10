Инвесторы обвалили американские рынки, боясь скорого повышения ставок ФРС

В понедельник фондовые индексы США упали рекордными темпами — с сентября не наблюдалось такого резкого снижения. Сейчас инвесторы начинают все больше бояться того, что ФРС все-таки повысит ставку уже в декабре этого года. По итогам торгов вчера индекс Dow Jones упал на 1%, Standard & Poor's 500 — на 0,98%, Nasdaq Composite — на 1,01%. Но, как отмечают аналитики, S&P 500 показал худший день за шесть недель.



Девять из 10 секторов S&P завершились снижением, но в лидерах падения были производители потребительских товаров и энергетический сектор. Перспектива более высоких ставок по займам не радует американские компании, ведь это может случиться совсем скоро, если регулятор повысит ключевые ставки для банков. "Есть краткосрочные опасения по поводу повышения ставок, - сказал Джейк Доллархайд, главный исполнительный директор Longbow Asset Management. - Облигации и цены на акции будут снижаться, когда ФРС сделает первое заявление, но в конечном итоге фондовый рынок будет процветать, потому что это действие докажет, что американская экономика достаточно здорова, чтобы устоять на собственных ногах". Инвесторы также сосредоточены на новых опасениях о замедлении роста в Китае, ключевом рынке для многих компаний, - особенно пугает их все это в преддверии сезона праздников.

Индекс CBOE Volatility index, известный как «шкала страха» на Уолл-стрит, вырос на 15% - до 16,52, это был самый резкий скачок в одной сессии за последние шесть недель. После драматической распродажи в августе, подпитываемой опасениями о замедлении китайской экономики, а затем восстановление в октябре, американские индексы могут закончить год не столь плохими результатами - S&P 500 поднялся на 0,99% за год, а Dow упал на 0,52%.

После закрытия сессии вчера Lions Gate Entertainment опубликовал отчеты за прошлый квартал, но доходы оказались ниже ожиданий, и акции компании упали на 12,2%. Бумаги Priceline упали на 9,6% также на слабых итогах. У Dow Jones выросли только два подындекса. Акции Walt Disney поднялись на 0,65%, DuPont — на 1%, Dean Foods — на 7,3% после сообщений о хороших результатах. Акции Plum Creek Timber выросли на 17,3%, когда Weyerhaeuser заявила, что хочет купить ее, чтобы создать более крупную (с капитализацией в $23 млрд) лесопромышленную компанию. Weyerhaeuser упала на 2,96%.

"За выходные инвесторы смирились с мыслью, что в декабре нас ждет повышение ставки, - говорит старший аналитик Boston Private Wealth Роберт Павлик. - Думаю, рынок опасается не роста ставки на 0,25 п.п., а того, что последует за этим. Насколько быстрым будет рост стоимость кредитования в завершении эры дешевых денег?".

Акции фармкомпании Mallinckrodt Plc упали вчера на 17%, когда о компании заговорил ресурс Citron Research, чье расследование уже привело к обвалу бумаг Valeant Pharmaceuticals International Inc. Бумаги ритейлеров Macy's и Kohl's подешевели на 5,4%, когда Citigroup Inc. снизил прогнозы по прибыли. Акции энергетических ExxonMobil и Chevron упали на 1,8% вместе с нефтяными котировками. Бумаги железнодорожной компании Norfolk Southern, наоборот, подросли на 11%, когда прошел слух о том, что Canadian Pacific Railway Ltd. задумалась о ее покупке. Акции нефтегазовой Apache Corp. подорожали на 13% - тоже на слухах о том, что компанию хочет кто-то купить за $18 млрд.