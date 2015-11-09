Золото на трехмесячных минимумах после американской статистики

Золото немного поднялось за сегодняшний день: к 14.55 фьючерсы с поставкой в декабре стоят 1 091,80 доллара за тройскую унцию, прибавив с начала суток 0,38%. Предыдущее падение увело драгоценный металл к минимумам с 10 августа.

Отличная статистика по рынку труда в Америке привела к тому, что ожидания подъема процентной ставки ФРС выросли с 50% до 70%. Это отправило беспроцентные активы, такие как золото, в пятницу к многонедельным минимумам.

Сегодня последовал небольшой отскок, однако дальше, по словам трейдеров, ожидается усиление давления на золото в преддверии декабрьского заседания FOMC.

Техническая картина по золоту ухудшается, и технические аналитики тоже предсказывают дальнейшее углубление в южную сторону. Следующий крупный уровень поддержки, по мнению аналитиков ScotiaMocatta, находится на 6-летнем минимуме, на отметке $1 044, и именно этот уровень для тестирования они предлагают сегодня золоту.