Индексы Уолл-стрит по итогам недели выросли на 1-1,9%

За прошлую неделю фондовый рынок США в целом вырос: индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1%, Dow Jones — на 1,4%, Nasdaq — на 1,9%, но торги пятницы они завершили разнонаправленно.

Американские рынки немного запутались в пятницу, когда выросли акции финансовых компаний, упали акции коммунального и других секторов, а Уолл-стрит "переваривал" сильные данные по рабочим местам в США. Этот отчет приняли как доказательство того, что ФРС скоро повысит процентные ставки. На прошлой неделе ФРС в принципе открыто намекала, что готовится к росту ставок в декабре, и поэтому инвесторы с нетерпением ждут каждый новый свод экономических отчетов, чтобы узнать, будет ли центральный банк принимать меры. Данные в пятницу показали, что рост в несельскохозяйственном секторе в октябре был лучшим с конца прошлого года, тогда как уровень безработицы упал до 5% - самый низкий показатель с апреля 2008 года.

"Мы все еще не можем понять, действительно ли это хорошие новости. Мы ожидаем, что ставки будут подняты в декабре, и, в целом, нормализация процентных ставок для всех будет полезна", - считает главный инвестиционный директор FIS Group Тина Байлс Уильямс.

На прошлой неделе Джанет Йеллен и глава резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли по сути подтвердили, что высока вероятность повышения ставок в США именно на следующем заседании ФРС (15-16 декабря). Йеллен говорила о повышении ставки в середине декабря как о "реальной возможности", и это, конечно, было воспринято как сигнал о скором повышении ставок.

По итогам торгов пятницы индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,26%, Standard & Poor's 500 упал на 0,03%, а Nasdaq Composite подрос на 0,38%. В целом все три индикатора находятся на высоких уровнях уже шестую неделю подряд - после того как продемонстрировали лучшие результаты в октябре. В целом рынок в пятницу "держался хорошо", говорит Питер Янковскис, начальник по инвестициям в Oakbrook Investments, который отметил, что действия ФРС будут указывать на то, достаточно ли здорова экономика, чтобы перенести повышение ставки. "В то время как более высокие процентные ставки сами по себе не очень хорошая вещь, уверенность в прочности экономики, я думаю, со временем будет нарастать", - сказал Янковскис.

Финансовый сектор S&P вырос примерно на 1,1% в пятницу, так как в основном банки извлекут выгоду из более высоких ставок по займам - акции JPMorgan, Bank of America и Citigroup подросли на 3%, что хорошо сказалось на настроении индекса S&P. Сектор коммунальных компаний упал на 3,6%, показав худшие результаты в группе. Сектор потребительских товаров S&P упал на 1,1%, тогда как энергетическая группа снизилась на 0,4% на фоне падающих нефтяных котировок.

Акции Alibaba упали на 2,3%, когда продавец Джим Чанос из CNBC заявил, что бумаги компании можно покупать только на короткий срок. Акции Disney выросли на 2,4%, когда компания сообщила о высокой прибыли. Акции ZS Pharma подскочили на 40,6% после того, как британская AstraZeneca согласилась купить биотехнологическую компанию за $2,7 млрд. Бумаги Tableau Software подскочили на 21,4%, а акции Nvidia Corp. - на 13,9% на хороших отчетах.

Бумаги "китайского YouTube" - Youku Tudou Inc. - взлетели на 7,3%, когда прошла новость о том, что его покупает интернет-гигант Alibaba за $4,8 млрд. А вот акции бренд-менеджера Iconix Brand рухнули на 57,3%, так как компании пришлось пересмотреть финрезультаты за 2013-2015 годы из-за ошибок в учете. Плюс ко всему, компания дала не впечатляющие прогнозы на будущий квартал.