Шок и трепет: реакция экспертов на американскую статистику

Скачок американской статистики по рынку труда подразумевает возрастающую возможность того, что ФРС поднимет ставки уже в декабре 2015 года. Financial Times собрала оперативные комментарии экономистов по этому событию.

Алан Раскин (Deutsche Bank): “Это один из тех случаев, над которыми вообще не нужно много думать. Это хорошая новость для Йеллен, потому что существенно облегчает процесс принятия решения. Никто не посмеет оспорить ее авторитет при таком мощном бэкграунде, когда она решит наконец нажать на курок. Очевидно также, что это позитивно скажется на долларе. Что будет твориться на фондовом рынке — менее очевидно, потому что возникают вопросы о том, насколько постепенно будет проходить ужесточение монетарной политики.»

Пол Эшворт (Capital Economics): “Бесспорно, этого будет достаточно, чтобы убедить Йеллен и ее заместителя Стэнли Фишера проголосовать в декабре за повышение ставки.

Впрочем, остаются еще и такие члены FOMC, как Лайл Брайнард, которые скептически относятся к идее о том, что улучшение на рынке труда обязательно приведет к росту темпов заработной платы и — самое главное — инфляции».

Иен Шефердсон (Pantheon Macroecinomics): “Теперь ястребы из ФРС утверждают, что у них есть веские доказательства. Если в ноябре не случится никакой катастрофы, в декабре они поднимут ставку».

Питер Чир (Brean Capital): “В ближайшее время наблюдаем за тем, что будут говорить спикеры из ФРС. Скорее всего, они настроят всех на рост ставки в декабре: этот отчет был воистину велик».

Сотрудники Brown Brothers Harriman: “Трудно найти в этой бочке меда ложку дегтя, как бы ни хотелось этого сделать. Сомнений не остается в том, что декабрьское заседание будет весьма оживленным, несмотря на соображения, которые, по мнению многих, до сих пор связывали руки ФРС».

