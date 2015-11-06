Досье на Swissquote Bank

В этой статье, я хочу Вам рассказать, о преимуществах и недостатках Swissquote Bank.



Банк у нас всегда вызывал чувство безопасности и надежности наших вложений. Сегодня хочу ознакомить Вас со швейцарским брокером — Swissquote Bank, девиз которого «Прозрачность и Надежность».

Swissquote Bank – был официально основан в 1999 году, центральный офис банка расположен в городе Гланд, Швейцария, по адресу: Chemin de la Cretaux 33. Филиалы банка можно найти в Цюрихе, Берне, Мальте, Гонконге, Дубаи и (ОАЭ). Swissquote Bank состоит в Швейцарской ассоциации банков. Компания обслуживает более 250000 счетов во всем мире. Так же банк выступает главным провайдером онлайн торговых и финансовых услуг в Швейцарии.

Swissqute Group активную поглощает других брокеров за счет чего расширяет свое влияние в этой сфере. Swissquote выкупил контрольный пакет акций швейцарских компаний: АСМ и MIG Bank. И сейчас клиенты этих брокеров стали клиентам Swissquote Bank.

С мая 2000 года акции банка торгуются на бирже (SIX Swiss Exchange, symbol: SQN)

Регуляторы Swissquotе Bank.

Главное на что многие обращают внимание при выборе брокера – это регуляторы.

Свискот Банк имеет лицензию как банксовскую так и инвестиционную. Он входит в Швейцарскую ассоциацию по борьбе с отмыванием доходов.

Деятельность Swissquote Bank регулируется Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Деятельность компании подчиняется законодательству Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и NFA, номер лицензии 0388715. Руководство АСМ находится в Женеве.



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