Доллар вблизи 3-месячного максимума, евро опускался до 4-месячного минимума

В пятницу доллар остается вблизи трехмесячных максимумов. Участники рынков ждут выхода статистики по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе в США (nonfarm payrolls). Трейдеры и инвесторы оценят, будут ли данные настолько сильными, чтобы укрепить ожидания подъема ставки ФРС в следующем месяце.

Индекс доллара к шести основным валютам вырос к 11.00 мск на 0,09% и находится на отметке 98,18 пункта. USDJPY прибавила 0,11% с начала суток и торгуется на 121,89¥. EURUSD снизилась на 0,07% до точки 1,0875$.

Форекс-стратеги говорят, что ФРС, по всей видимости, пытается сохранить возможность роста ставок в декабре и укрепить надежды на это: так, в среду Джанет Йеллен напрямую об этом говорила. Представители инвестиционного банка Barclays пишут: «Поступают комментарии от представителей ФРС, судя по которым, они попытаются снизить барьер на увеличение заработной платы (это одна из слабых точек отчетов за последние несколько месяцев). Мы думаем, что рост рабочих мест должен составить 170 000 — 180 000, чтобы дополнительно повысить ожидания роста ставок».

Напомним, средний прогноз экономистов Reuters сегодня составляет 180 000, это выше вялого сентябрьского подъема на 142 000. И если данные усилят перспективы роста ставок, доллар может подскочить еще выше. До сих пор он поднимается еще и на фоне роста доходности облигаций США, но этого недостаточно, чтобы поддержать дальнейший подъем котировок.

Евро находится под давлением: ЕЦБ сигнализирует о дополнительном возможном смягчении монетарной политики уже с конца октября. Поэтому вчера, на фоне роста доллара, пара EURUSD тонула до отметки $1,0834, самой низкой с июля. Сейчас пара восстановилась до $1,0882. Если снижение единой валюты продолжится, то пробой уровня поддержки около $1,0810 — 1,0820 может привести к тестированию апрельского минимума в $1,0521.