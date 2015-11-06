Нефть незначительно дорожает в пятницу, но остается под давлением

После вчерашнего падения на 2% сегодня нефть медленно восстанавливается. К 10.45 мск Brent с поставкой в декабре стоит $48,22 и прибавила с начала суток 0,51%. WTI подорожала на 0,67% до $45,51.

Впрочем, аналитики рынка не советуют обольщаться на этот счет и прогнозируют, что усиливающийся доллар продолжит давить на топливные и остальные сырьевые рынки. С начала октября доллар вырос почти на 5% к корзине других ведущих валют: рынки ждут, что ФРС будет первым крупным центробанком, который увеличит процентные ставки с момента глобального финансового кризиса 2008 — 09 гг. Рост спекуляций о повышении ставок окажет понижательное давление на цены сырьевых товаров, и в первую очередь, нефти. Сегодня выходят данные об американском рынке труда (nonfarm payrolls), нефтяные рынки настороженно ждут этой цифры. Если она окажется высокой в соответствии с ожиданиями, нефть может просесть из-за перспектив дальнейшего укрепления доллара.

Давит на цены и глобальный переизбыток: сегодня мировое производство нефти гораздо выше спроса.