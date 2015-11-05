Европейские фондовые рынки выросли

Фондовые рынки Европы преимущественно подрастают в четверг: инвесторы реагируют на укрепление доллара, корпоративную отчетность и голубиные настроения в Банке Англии.

К 16.23 мск DAX вырос на 0,93%, САС 40 — на 1,10%, IBEX 35 прибавил 0,45%; FTSE MIB увеличился на 0,29%. FTSE 100 сильно снизился в начале дня, но на решении Банка Англии оставить мягкую монетарную политику без изменений вырос и теперь колеблется вокруг линии флэта. Stoxx Europe 600 в плюсе на 0,19%.

Инвесторы осторожны после вчерашних заявлений Джанет Йеллен, которая говорила о возможном увеличении ставки ФРС в декабре. Доллар на этих новостях вырос, а следовательно, снизились цены на сырье. Ресурсный сектор европейского рынка снизился на 2,3% во второй половине торгового дня.

На фронтах корпоративных новостей и отчетности в авангарде находится Societe Generale. Французский кредитор сегодня прибавил 6,67% на новостях о том, что в III квартале банк увеличил чистую прибыль на 27%. Эти хорошие новости уравновешиваются 5,78%-ным падением Credit Agricole, даже несмотря на отчетность, полностью соответствующую прогнозам.