Минтруда: Реальная зарплата в РФ в этом году снизилась на 8-9%

Глава министерства труда РФ Максим Топилин в ходе заседания правительства 5 ноября заявил, что реальная заработная плата в стране в текущем году упала на 8-9%.

"В этом году снижение реальной заработной платы, к сожалению, составляет порядка 8-9%. И сейчас только начинаются восстановительные процессы", - отметил он.

Кроме того, Топилин добавил, что уровень общей безработицы в России находится на отметке прошлого года – 5,2% по методологии Международной организации труда. Он также отметил, что на следующий год в бюджете в достаточном объеме заложены средства на выплату пособий по безработице.