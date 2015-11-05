Золото дешевело до 7-недельного минимума

Во время американской сессии золото падало до минимума с 15 сентября после того, как глава ФРС, Джанет Йеллен, укрепила ожидания повышения процентной ставки в декабре. После выступления Йеллен фьючерсная тройская унция дешевела до $1 106,10.

К 13.25 мск золото с поставкой в декабре стоит 1 106,80 за тройскую унцию.

Йеллен в своей речи изложила базовый вариант развития событий в американском центробанке: низкий уровень безработицы, неуклонный рост экономики и уверенность в возвращении нормальной инфляции означают, что страна готова к росту процентной ставки.

В итоге активы-убежища, не приносящие процентов, обесценились, и в первую очередь — золото. За последние шесть сессий золото потеряло более 60 долларов.

Аналитики пишут: «Мы считаем, что повышение ставки в декабре скорее случится, чем нет, и соответствующая реакция рынка — результат ожиданий укрепления доллара».

Следующий фокус для рынка золота — завтрашний выход отчетов по рабочим местам в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls). Если данные будут сильными, это может вызвать дополнительную распродажу золота на ожиданиях того, что ФРС укрепится в своем намерении повысить ставки.

Активы SPDR Gold Trust, крупнейшего «золотого» биржевого фонда, упали до 680,11 тонн в среду — это самый низкий уровень за последние шесть недель.