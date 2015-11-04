Золото стабилизировалось, но рост не начался

После пятидневного ослабления золото стабилизировалось, но по-прежнему остается вблизи четырехнедельного минимума. Инвесторы опасаются роста процентных ставок в США до конца 2015 года. На момент 11.15 мск фьючерсы на золото подорожали на 0,46% и стоят 1 119,20 долларов за тройскую унцию.

Давление на цены оказывают слабые технические факторы и отток из биржевых фондов (ETF), под который попали абсолютно все драгоценные металлы.

Пробой основных технических уровней может отправить цены еще ниже, особенно если в пятницу nonfarm payrolls в США окажутся выше прогнозов: это может стать ключевым фактором в определении сроков повышения ставки. «После того, как линия поддержки на уровне $1119 была пробита сегодня ночью, она переместилась к $1105», — говорят трейдеры.

Давление на непроцентные активы (в частности, на золото) усилилось на прошлой неделе, когда ФРС намекнула на возможность роста ставки в декабре. Это круто перевернула настроения на рынке: ранее ожидалось, что опасения по глобальному росту отодвинут увеличение ставки на 2016 год.

Сегодня на рынок золота могут повлиять отчеты ISM по настроениям в секторе услуг.

Институциональные инвесторы выходят из драгоценных металлов: активы в SPDR Gold Trust, одном из крупнейших в мире «золотых» ETF, снизились до пятинедельного минимума.

Биржевые индексные фонды, работающие с платиной и палладием, показали крупнейший отток по итогам октября за последние 5 лет.