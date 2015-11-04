Акции энергетических компаний помогли Уолл-стрит подняться еще выше

Компании технологического и энергетического секторов показали вчера хорошие отчеты по прибыли и подняли американские акции вверх, и фондовые индексы дошли до рекордных отметок июля этого года. Три основных фондовых индекса США, таким образом, продолжают позитивный старт ноябрьских торгов на фоне публикации лучших ежемесячных итогов за четыре года. Индекс Nasdaq 100 закрылся ростом на 0,3%, превысив отметки, достигнутые в ходе бума дот-комов в 2000 году.

Энергетический сектор S&P вырос на 2,5%, это его пятый день подряд уверенного роста - благодаря укреплению цен на нефть. Акции крупных нефтяных компаний Exxon и Chevron выросли во вторник на 1,8% и 3,3% соответственно. "Люди ищут слабеющие имена в разных отраслях, которые представляют какую-либо ценность, чтобы вложиться в них, - говорит Роберт Павлик, рыночный стратег-аналитик в Boston Private Wealth в Нью-Йорке. - К концу года рынок начинает двигаться вверх, и люди боятся остаться позади поезда".

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones вырос на 0,5%, S&P 500 — на 0,27%, Nasdaq Composite — на 0,35%. Шесть из десяти отраслевых групп S&P закончили день в плюсе, в том числе вырос технологический сектор (на 0,6%). Акции Apple выросли на 1,1%, Microsoft — на 1,7%, обе компании оказывают положительное влияние на S&P и Nasdaq.

Акции Activision Blizzard выросли на 3,6% и были шестыми по величине прироста в Nasdaq — компания заявила, что хочет купить производителя "Candy Crush" King Digital за $5,9 млрд. Бумаги последнего взлетели на 14,9%. Бумаги страховщика AIG упали на 4,4%, потому что его квартальная прибыль оказалась намного ниже прогнозов. Акции Archer Daniels Midland упали на 6,8%, потому что компания не объявила данные по прибыли. Altria упала на 4,4% после снижения ее рейтинга.

Однако, отчеты в США вчера вышли не самые позитивные. Например, объем промышленных заказов в США за сентябрь снизился на 1%, хотя аналитики ожидали увидеть показатель в -0,9%.

На этой неделе инвесторы еще ждут отчеты от крупных корпораций – Time Warner, Allergan, Facebook.