Сможет ли нефть вырасти в 2016 году выше $60? Прогнозы неутешительные

По мнению большинства крупнейших инвестиционных банков и энергетических компаний, продолжающийся переизбыток предложения на рынках и дальше будет подавлять цены на нефть. Пессимизм нарастает, и теперь даже чтобы пробить точку в $ 60 за баррель, нужна большая удача. Отчетность нефтяных компаний терпит серьезные убытки из-за потерь на закрывающихся проектах. Об этом пишет сегодня The Wall Street Journal.

В июне 2014 года баррель нефти стоил более $100, а перенасыщение рынка и ослабление спроса привело международные эталонные марки к цене около $50 за баррель в третьем квартале. Это — самый низкий устойчивый уровень с момента мирового финансового кризиса 2009 года.

Продолжающийся переизбыток нефти на рынках означает, что в следующем году нефть Brent будет стоить около $58 за баррель, а WTI - $54. Это усредненная оценка в соответствии с мнением 13 инвестиционных банков, опрошенных The Wall Street Journal. Интересно, что всего лишь несколько месяцев назад многие из этих же банков прогнозировали среднюю цену в 70 долларов за баррель на 2016 год.

В четверг такие энергетические титаны, как Royal Dutch Shell Plc и Total SA, сообщили о миллиардных убытках по итогам квартала. BP Plc говорил о планах масштабного обновления бизнеса, чтобы привести свои финансовые дела в порядок к 2017 году.

Сейчас, к 17.02 мск, Brent с поставкой в декабре стоит $48,73; WTI - $45,67.

«Реальность такова, что мы не знаем, когда и как ситуация сбалансируется. Мы даже не знаем, стабилизируется ли она вообще», — говорил в четверг Бен ван Берден, генеральный директор Shell. — «А если вы в больших сомнениях и неопределенности в отношении цен на нефть — то вы должны иметь только очень устойчивые проекты».

Сейчас добыча сланцевой нефти в США (движущий фактор действующего перенасыщения) начала наконец падать. По данным американского Управления энергетической информации, национальное производство достигло своего пика в апреле на уровне 9,6 млн баррелей в день, но с тех пор упала примерно до 9,1 млн баррелей.



Однако другие производители-супертяжеловесы (Саудовская Аравия, Россия) по-прежнему качают почти рекордные уровни.В ноябре прошлого года ОПЕК начал реализовывать политику поддержания доли рынка. Иран (а это 13% мировых запасов нефти) нарастит свой экспорт уже в 2016 году, к лету он может добавить в глобальный переизбыток сырья до полумиллиона баррелей ежедневно (по оценкам аналитиков).

Между тем, слабые экономические отчеты Китая вызывают серьезнейшие опасения о замедлении роста второй по величине экономики мира. Недавние данные по ВВП показали самый слабый рост с 2009 года — всего 6,9%. Это ослабление перекидывается и на остальные развивающиеся рынки (особенно те, экономика которых построена на продаже природных ресурсов). Это означает ослабление мирового спроса на «черное золото».

Удешевление товара заставляет других производителей отказаться от проектов, разработка которых не имеет смысла при цене ниже $50 за баррель. Компании массово сворачивают исследовательские и научные экспедиции, закрывают арктические и глубоководные проекты. Продолжение падения цены на нефть — проблема для всех, от российских бюджетников до топ-менеджеров американских сланцевых проектов. Бьет оно и по инвесторам, и по хедж-фондам (некоторые из которых вынуждены даже закрыться), и по кредиторам (которые сейчас имеют на руках миллиарды проблемных долгов, выданных энергетическим компаниям, которые надеялись на разворот тренда).



Одна из показательных ситуаций — Shell, один из гигантов отрасли. В начале года британская компания испытывала огромный оптимизм по поводу будущих ценовых трендов нефти, действовала довольно агрессивно, и даже договорилась о покупке компании BG Plc за $70 млрд. Теперь же компания испытывает проблемы: порог безубыточности для ее новых проектов - $55 за баррель. Поэтому она потеряла миллиарды долларов за третий квартал, да еще и снизила свои долгосрочные прогнозы цен на нефть и газ.

Майкл Виттнер, руководитель отдела нефтяных исследований в Societe Generale, говорит: «Цены должны оставаться на низком уровне — это поможет сбалансировать рынок. Низкие цены способствуют росту глобального спроса на нефть и обеспечат значительный спад в производстве нефти в США».

Однако не всё так плохо: продолжение периода дешевой нефти на 2016 год — хорошая новость для многих потребителей и предприятий.

В США стоимость бензина упала на треть по сравнению с прошлым годом. Доказаны профиты от дешевого топлива для авиакомпаний и судоходных корпораций. К примеру, прибыль Lufthansa за III квартал выросла на 41%!

Нефтеперерабатывающие заводы получают выгоду от более дешевого сырья, а производители промышленных товаров сокращают расходы на энергию.