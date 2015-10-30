Фондовая Европа закрылась в красной зоне на слабых отчетах банков

Вчера по итогам торгов на европейских фондовых биржах индексы продемонстрировали снижение. Инвесторы разочаровались, увидев слабые итоги Deutsche Bank и Barclays в третьем квартале. Кроме того, акции сырьевых компаний упали вместе с нефтяными котировками. К концу сессии в четверг сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%, британский FTSE 100 — на 0,65%, французский CAC 40 — на 0,10%, германский DAX — на 0,29%.

Акции Deutsche Bank обрушились вчера на 7,3%, когда банк опубликовал отчеты по прошлому кварталу - убыток банка составил 6 млрд евро, а дивиденды за 2015 и 2016 годы было решено не выплачивать. Акции британского Barclays Plc. также подешевели на 6,3%, прибыль банка упала до 1,43 млрд фунтов с 1,59 млрд фунтов в прошлом году.

"Настрой рынка был слишком оптимистичным, и вчера мы наблюдали некое сопротивление на фоне разнонаправленных корпоративных отчетов, - говорит глава управляющей компании Compass Capital в Цюрихе Бенедик Гетте. - Что касается сырьевых компаний, то базовая ситуация для этого сектора ухудшается. Этим компаниям необходимо маленькое чудо для быстрого разворота. Сырьевой рынок еще не достиг дна".

Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto упали вчера на 4% и 2,4% соответственно. Акции нефтедобывающей Royal Dutch Shell Plc в четверг снизились в цене на 1,8%, когда компания сообщила об убытке в $7,42 млрд в прошлом квартале. Капитализация Air France-KLM и Deutsche Lufthansa упала на 5,2% и 8,6%. Акции STMicroelectronics подешевели на 4,1% из-за слабого прогноза на четвертый квартал и на фоне сокращения спроса на полупроводники из Китая.

А вот акции финской Nokia Corp. выросли вчера на 10%, когда компания объявила о том, что после приобретения конкурента Alcatel-Lucent выплатит акционерам почти 4 млрд евро дивидендов. Акции Alcatel также подскочили на 10%, хотя итоги прошлого квартала были очень слабыми - компания получила чистый убыток 206 млн евро.

