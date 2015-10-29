Мнение: Чего ждать от отчета по ВВП США?

Рост экономики США, вероятно, шел медленно в третьем квартале. В принципе это и так видно, но сегодня мы узнаем, насколько замедлился рост американской экономики. В основном экономисты прогнозируют рост ВВП в районе 1,6-1,8% в годовом выражении. Большинство факторов роста ослабли, и поэтому компании сокращают свои запасы. Ухудшающаяся американская сфера торговли, вероятно, также пострадала. Данные по ВВП выйдут сегодня в 15:30 мск.



Многие фирмы на Уолл-стрит вчера повысили свои прогнозы по третьему кварталу после оценки дефицита торгового баланса США в сентябре, который показал резкое падение. Тем не менее, показатель ВВП точно далеко от 3,9% - отметки, достигнутой во втором квартале. Есть четыре ключевые точки, которые нужно внимательно изучить.

1. Потребительское поведение

Экономика США оживилась этой весной после мрачной зимы - в основном потому, что американцы начали тратить больше денег, особенно на дорогостоящие товары, такие как новые автомобили и грузовики. Потребительские расходы - самый большой вклад в ВВП — выросли на 3,6% во втором квартале.

Уолл-стрит ожидает нового прироста в 3% или около того. Тем не менее, если потребители больше экономили и их расходы окажутся гораздо ниже 3%, показатель ВВП в третьем квартале может получиться «некрасивым».

2. Контроль за товарами

Ежемесячный отчет, который отслеживает запасы товаров длительного потребления, показывал снижение каждый месяц в третьем квартале, а это знак того, что компании сокращают производство, чтобы предотвратить переизбытка своих товаров. Когда в последний раз запасы товаров падали три месяца подряд? Когда была Великая рецессия в 2008 и 2009 годах.

Экономисты видят это падение производительности и запасов товаров. Так, стоимость произведенных товаров выросла менее чем на $50 млрд после роста более чем на $110 млрд в первом и втором кварталах — то был крупнейший рост за все время. Крупные американские производители пострадали от сильного доллара, который сдерживает зарубежные продажи, и от низких инвестиционных вложений в бизнес из-за падения нефтяных цен.

3. Картина розничной торговли

Сильный доллар в сочетании с более слабой мировой экономикой нанесли тяжелый удар по американским компаниям, которые имеют большие производства и продажи за рубежом. Экспорт резко сократился по сравнению с прошлым годом, и скоро ожидается небольшая передышка. Экономисты прогнозировали около 3% прироста экспорта в третьем квартале, но импорт, скорее всего, вырос немного быстрее, несмотря на низкие цены на нефть. Большой дефицит торговли всегда отрицательно сказывается на ВВП.

4. Что это означает для ФРС?

Если ВВП окажется слабым, как ожидает Уолл-стрит, то этот отчет мог бы убедить Федеральную резервную систему отложить увеличение процентной ставки до 2016 года. Но отчеты по ВВП в основном оперируют «прошлыми» цифрами, а регулятор увидел ранние признаки, свидетельствующие о возможном росте в последние три месяца 2015 года. Прогноз экспертов MarketWatch по ВВП в четвертом квартале — 2,7%, и это будет хороший показатель, который облегчит заботы ФРС.