Европейские индексы выросли вчера на хороших новостях

В среду торги на фондовых площадках Европы завершились в зеленой зоне, акции энергетических компаний подросли вместе с нефтяными котировками. Так, по итогам сессии сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%, британский FTSE 100 — на 1,14%, французский CAC 40 - 0,9%, германский DAX — 1,31%.

Акции BP Plc и Royal Dutch Shell вчера выросли на 2,9% и 1,7% соответственно. Бумаги Heineken NV и British American Tobacco, чьи отчеты оказались лучше прогнозов, подорожали соответственно на 3,9% и 2,6%. Акции Volkswagen AG выросли в среду на 3,8%, даже несмотря на первый за 15 лет квартальный убыток. Volkswagen сообщила, что прибыль в 2015 году будет намного ниже, чем в прошлом году из-за "дизельного" скандала.

В то же время акции телекоммуникационной компании BT Group подросли на 3,7%, когда британский антимонопольный регулятор сообщил, что не против покупки оператора связи EE Ltd. Сделка оценивается в $19,1 млрд. Акции итальянской нефтесервисной компании Saipem SpA выросли на 11%, когда Eni SpA продала пакет акций подразделения фонду Fondo Strategico Italiano.

Акции британского банка Barclays упали вчера на 0,9%, когда компания сообщила о назначении главным исполнительным директором Джеймса Стейли, бывшего руководителя инвестподразделения JPMorgan Chase & Co. Стейли вступит в должность 1 декабря 2015 года. Акции Lloyds упали из-за плохих результатов на 4,4%. Кроме того, вчера также сильно подешевели бумаги французской телекоммуникационной группы Altice NV - на 9,7%.