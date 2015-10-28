EURUSD. Пир во время чумы?

Нельзя сказать, чтобы заявление Федерального Комитета получилось жестким. Оно было обычным и не содержало, по сути, ничего нового, по сравнению с тем, что было уже озвучено его членами ранее. Однако, вопреки ожиданиям большинства участников рынка, негативные сюрпризы со стороны американских макроэкономических показателей последних двух месяцев, ровно как и ярко выраженный стимулирующий настрой многих Центральных Банков не сумели оказать на его тон смягчающего воздействия.

Вкратце заявление содержало следующие важные тезисы:

- Экономика продолжает развиваться умеренными темпами, потребительские расходы растут, ситуация на рынке жилья улучшается;

- Темпы роста новых рабочих мест сократились, однако остаются на высоком уровне, экспорт по-прежнему слабый;

- Инфляционные показатели в ближайшее время продержатся ниже целевых значений, однако в среднесрочном периоде вернутся к ним, так как негативное воздействие низких цен на нефть и импортируемые товары носит временный характер, а высокий уровень занятости подстегнет рост доходов и цен;

- Учетная ставка в данный момент находится на соответствующем уровне, но Комитет считает возможным повысить ее в случае если ситуация продемонстрирует дальнейшее улучшение, и до следующего заседания будет анализировать широкий спектр поступающей макроэкономической информации;

Последний тезис напоминает текст недавнего выступления Марио Драги, правда с прямо противоположным смыслом. Вместо дополнительных стимулирующих мер предполагается ужесточение монетарной политики. Получается, оптимизма у чиновников Федерального Резерва не поубавилось в отличие от их коллег из других Банков. Теперь начало пира во время чумы уже в декабре оценивается в 47% против 34% несколькими часами ранее, а за март дают все 70%. Некоторые члены Управляющего Совета не разделяют уверенность Драги в необходимости дополнительных стимулов. Возможно глава ЕЦБ позволил себе удачный полу блеф с целью снижения курса евро, играя на контрасте готовности ФЕДа повысить ставки. Как говорится декабрьское вскрытие покажет. Но, думаю, если и без того недешевый доллар проломит уровень 1.05, чиновникам Комитета придется задуматься как минимум над сменой риторики.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1350 дневной максимум 23 октября

R3 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R2 1.1210 дневной максимум 1 октября

R1 1.1095 дневной максимум 28 октября

1.0925 текущая цена

S1 1.0900 дневной минимум 28 октября

S2 1.0880 дневной минимум 4 августа

S3 1.0850 дневной минимум 5 августа

S4 1.0810 дневной минимум 20 июля

Подбирающуюся было к отметке 1.1100 пару быстро смыло волной оптимизма почти на полные две фигуры. Нисходящий импульс вновь вернул себе полную силу с прорывом психологического уровня 1.1000. Теперь до летних минимумов нас отделяют лишь 1.0900 и 1.0850-60. Однако дневные и часовые индикаторы опять изрядно перегрелись, предупреждая о возможной паузе в снижении. Учетные ставки остались на прежних уровнях по обе стороны Атлантики, но рынок наполнился слухами и ожиданиями, которые и двигают его похлеще фактов. И сейчас все ожидания направлены в одну сторону – расширения процентного дифференциала. И если сегодня предварительная оценка ВВП США окажется удовлетворительной, покупать пару не будет фундаментальных причин. С учетом экстремальности технической картины, продавать желательно не раньше неудачи около 1.1000 и 1.1050.

Sell limit 1.0990, stop 1.1120, profit 1.0860