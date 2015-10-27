EURUSD. Продолжение монетарных решений

Вчера был очередной скучноватый день, которые, как правило, предшествуют важным фундаментальным событиям. Пара провела его в узком диапазоне на фоне снижающихся объемов торгов. В целом день за быками, которым удалось достичь более высокого максимума и минимума по сравнению с предыдущей сессией из-за сокращения лонгов по доллару в преддверии сегодняшнего заседания Федерального Комитета, итоги которого и определят краткосрочную судьбу пары.

Так как вероятность изменения учетной ставки довольно мала, вся интрига будет заключаться в тоне последующего заявления. То как в нем будет оценено текущее состояние экономики после целой серии негативных макроэкономических данных, вышедших в последнее время, позволит участникам рынка оценить перспективы нормализации монетарной политики в нынешнем году или начале следующего. Тот факт, что большинство Центральных Банков по всему миру, включая ЕЦБ и Народный Банк Китая, продолжают или собираются принимать дополнительные стимулирующие меры, делает шаги Федерального Резерва в обратном направлении слишком опасными с точки зрения значительного укрепления доллара, являющегося одной из причин негативной динамики инфляционных показателей. Другими словами, дорогой доллар раздражает чиновников Комитета не меньше чем высокий курс евро (который на самом-то деле не так уж высок) их коллег из ЕЦБ. И в связи с этим, выглядит вполне логичным ввернуть в текст заявления пару новых, пугающих своей мягкостью фраз, алаверды Драги. Таким образом, негативный сюрприз от сегодняшних событий вполне можно ждать, а с ним и рост пары.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1350 дневной максимум 23 октября

R3 1.1280 дневные максимумы 6 и 7 октября

R2 1.1210 дневной максимум 1 октября

R1 1.1080 дневной максимум 27 октября

1.1050 текущая цена

S1 1.0995 дневной минимум 23 октября

S2 1.0960 дневной минимум 11 августа

S3 1.0925 дневной минимум 10 августа

S4 1.0880 дневной минимум 4 августа

С технической точки зрения мало что изменилось за минувшие сутки. Дневные и часовые индикаторы остаются направленными вниз и нисходящий импульс по-прежнему в полной силе. Торговые решения сегодня целесообразно принимать в зависимости от итогов заседания, однако, в случае отсутствия сюрпризов, реакция рынка может быть довольно сдержанной, и на повестку для сразу же выйдет завтрашняя публикация ВВП. Предварительная оценка этого показателя вполне может преподнести неожиданности, поэтому из тактических рекомендаций пока оставим только продажи в случае неудачи в районе 1.1180-1.1200.

Sell limit 1.1180, stop 1.1220, profit 1.1020.