Минэкономразвития РФ: нефть по $40 вызовет повторный шок для экономики

Сегодня в Совете Федерации выступал замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев. Он представил консервативный сценарий своего ведомства на 2016 — 18 гг. Этот сценарий предполагает снижение нефти до $40 за баррель, и в нем заложен новый шок для экономической системы России. Ведев рассказал, что в этом случае до докризисного уровня страна вырастет в лучшем случае в 2020 году.

При консервативном сценарии цена на нефть в 2016 году снизится до 40 долларов за баррель и останется такой еще два года. При этих условиях российскую экономику ждет новый, внешний шок. Чтобы приспособиться к этому, понадобится дополнительное время. Если сценарий реализуется, то в 2016 году снизятся и ВВП, и инвестиции, и реальные доходы населения.

Снижение ВВП при этом в 2016 году составит 1,0% (базовый сценарий предполагает рост на 0,7%); в 2017 — вырастет на 1,3% (в базовом сценарии — на 1,7%), в 2018 — вырастет на 2,3% (по базовой концепции — на 2,4%).

Курс доллара: в 2016 году — 72,6 рубля (в базовом сценарии — 63,3 рубля); в 2017 — 75,4 рубля (базовый сценарий — 63,1 рубля); в 2018 — тоже 75,4 рубля (62,5 рубля в базовом сценарии).

Инфляция: 8,3% в 2016 году (6,4% по базовому сценарию); 6,7% в 2017 году (6% по базовой концепции); 5,5% в 2018 году (5,1% в базовом).

В отличие от консервативного сценария, базовый предполагает, что нефть не будет держаться на уровне 40 долларов за баррель до 2018 года, а будет поступательно расти: до $50 в 2016 году, $52 в 2017 и $55 в 2018.