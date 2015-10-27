Европейские фондовые индексы снижаются

Сегодня на большинстве рынков затишье в ожидании новостей из ФРС. На фоне слабой статистики из Китая и очередного падения цен на нефть европейские фондовые индикаторы начали сессию снижением, но к обеду чуть подросли. Однако к 13.12 мск они все находятся ниже уровня вчерашнего закрытия. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 к 13.10 мск ниже на 0,29%. DAX снизился на 0,11%; FTSE 100 – на 0,35%; CAC 40 – на 0,18%.

ВВП Великобритании вырос в III квартале слабее, чем ожидали рынки: в годовом выражении рост составил 2,3%, хотя ожидалось 2,4%. Больше важной статистики в регионе сегодня не выходит.

По всем мировым фондовым рынкам снизились акции сырьевого сектора. К примеру, Glencore подешевела на 0,56%.

«Домашние», европейские настроения продиктованы ожиданиями того, что ЕЦБ, скорее всего, расширит свою программу скупки облигаций в декабре. Поэтому сильного снижения фондового рынка пока не происходит.