БРИТАНСКИЙ РЕГУЛЯТОР FCA ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ У БРОКЕРА

Британский регулятор FCA cообщил о том, что Форекс-брокер SMP Forex работает на территории Великобритании без соответствующего разрешения.

Брокер позиционирует себя в качестве международного и предлагает торговлю контрактами на разницу (CFD). В настоящее время компания предоставляет услуги на английском и китайском языках. Компания также имеет офисы в Шотландии.

При этом на сайте брокера указано, что он имеет лицензию от FSA, однако оригинал документа не представлен. В связи с этим регулятор просит трейдеров быть предельно внимательными в выборе компании для партнерства.

В настоящее время активно работает не только FCA, но и Совет по финансовым услугам Южной Африки (FSB), который предупредил об оффшорном проекте Broker Capital, не имеющем права предоставлять финансовые услуги резидентам ЮАР.



