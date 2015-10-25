Американская пресса паникует: приближается дефолт США

Экономисты и политики в США вновь заговорили о том, что нужно пересмотреть ограничения по размеру госдолга, потому что если снова не увеличить планку госдолга, то власти попросту не смогут финансировать свои обязательства.

Уже совсем скоро США приблизится к установленному лимиту по государственной задолженности, который составляет $18,1 трлн и, по некоторым оценкам, он будет исчерпан уже 3 ноября 2015 года. Пока чиновники решают, как лучше действовать в этой ситуации, ведущие западные СМИ уже вовсю заявили о потенциальном приближении дефолта США.

Financial Times, например, пишет, что инвесторы рынка облигаций очень занервничали из-за приближения дефолта США. Журналисты рассказывают, что стычки политиков усилились, потому что рынки боятся катастрофического дефолта США, до которого, возможно, осталось чуть менее двух недель. «США рискуют превысить лимит заимствований 3 ноября и могут избежать дефолта, на грани которого страна была в 2011 и 2013 году, только если конгресс повысит или временно приостановит текущий лимит по госдолгу", - пишет FT.



Другое издание - International Business Times — озаглавило свою статью «Последствия долгового кризиса США-2015: рост процентных ставок, обвал фондового рынка, девальвация доллара в случае дефолта по займам». Американский конгресс, как пишет газета, погрузился в хаос. Кроме вопросов о лидерстве партий в палате представителей и обсуждения федерального бюджета, правительство столкнулось с другим важным вопросом: повышать лимит по госдолгу или нет. По сути «долговой лимит» - это тот максимальный объем денег, который правительство может занять у себя или у других стран, и нынешнего лимита США уже явно не хватает. А все потому, что правительство США тратит намного больше, чем собирает в виде налогов и других платежей.



«Если США объявят дефолт, это приведет к потере уверенности других стран в гособлигациях США, а это, в свою очередь, приведет к росту процентных ставок по долгу США из-за повышения риска финансирования данного правительства. Все это приведет также и к обвалу фондового рынка, к потере стоимости доллара», - пишет газета. Помнится, в 2011 году Бен Бернанке, бывший председатель ФРС, говорил, что если американские власти объявят дефолт даже на 20 минут, это создаст огромные проблемы для страны.

Идем дальше — издание CNN-Money сообщает о том, что Министерство финансов США недавно отменило продажу двухлетних облигаций, которая должна была состояться на следующей неделе. Минфин боится, что конгресс не успеет или не сможет вовремя повысить лимит по госдолгу. Об отмене аукциона министерство, кстати, сообщило только вчера, 22 октября, и эта новость стала явным подтверждением того, что американские власти очень обеспокоены рисками очередного бюджетно-политического кризиса, который запросто перерастет в дефолт по долговым обязательствам.

В среду, к слову, министр финансов США Джек Лью сделал заявление: "Мы не можем позволить себе допустить ошибку. Если лимит по госдолгу не будет повышен вовремя, то после 3 ноября мы не сможем больше брать деньги в долг. Мы будем работать на основе имеющихся наличных средств. Их хватит для оплаты части наших счетов, но для оплаты остальных денег просто не будет".

В прошлый раз кризисы из-за лимита американского долга, которые произошли в 2011 и 2013 годах, уже продемонстрировали всю серьезность последствий. Кроме фактической остановки работы американского правительства и экономических потерь, проблемы в США привели к сильному всплеску волатильности на долговых и фондовых рынках. А это все, несомненно, моментально отразится и на мировой экономике.