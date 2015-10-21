Австралийский Bitcoin-обменник Bitcoin Group сегодня объявил о планах перенести дату закрытия своего IPO.

В сегодняшнем заявлении руководство компании отметило, что намерено продлить срок действия предложения по ценным бумагам на IPO еще на 14 дней, что дает достаточно времени для всех реальных и потенциальных инвесторов.

Документацию о продлении IPO компания подаст 23 октября 2015 года, тем самым продлив срок закрытия первичного размещения ценных бумаг до 13 ноября 2015 года.

Bitcoin Group ранее столкнулась с рядом препятствий со стороны Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), которая издала временный стоп-приказ, запрещающий продлевать сроки IPO, однако данное решение было отменено в сентябре.



