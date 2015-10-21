Ferrari удалось привлечь 893 млн долларов во время IPO на бирже Нью-Йорка. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), являющейся собственником 90% акций Ferrari, удалось продать приблизительно 10% акций. Отметим, что акции торговались по 52 доллара за штуку, что превысило ожидания аналитиков.

После первого IPO вполне возможно, что в скором будущем последует повторное размещение акций, что увеличит капитализацию до 10 миллиардов долларов.

Правление Ferrari в ближайшее время хочет уменьшить свои долговые обязательства и нарастить объемы продаж. В минувшем году автопроизводитель продал 7255 авто на сумму 2,8 миллиарда евро. В перспективе компания хочет увеличить продажи до 10 тысяч автомобилей ежегодно.

Интересен тот факт, что компания Ferrari денежных средств от IPO совсем не получит, потому как это размещение проводилось для того, чтобы активизировать процесс отделения компании из концерна FCA.