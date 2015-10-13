Компания Ferrari разместит акции на бирже Милана

Руководство Fiat Chrysler Automobiles сообщило о намерении разместить ценные бумаги своего дочернего предприятия Ferrari на фондовой бирже Милана.

Отметим, что не так давно глава корпорации уже заявлял о возможности первичного размещения акций Ferrari на одной из торговых площадок Европы после того, как компания проведет листинг на Нью-Йоркской бирже.

На минувшей неделе FCA сообщил о запуске процесса размещения акций на фондовом рынке Нью-Йорка. Рыночная цена автоконцерна ориентировочно будет составлять 9,8 миллиарда долларов. Данная процедура будет одним из пунктов для того, чтобы вывести Ferrari в отдельную полноценную корпорацию. Уже в январе следующего года FCA намерен разделить ценные бумаги Ferrari среди своих акционеров.





Начало торговли акциями компании запланировано на 21.10.2015.



